NHKの大河ドラマ「豊臣兄弟！」に関してSNS上で賛否の声が巻き起こっている。5月3日放送の第17話のラストで、織田信長（小栗旬）の妹・お市の方（宮崎あおい）が夫・浅井長政（中島歩）の切腹を介錯したのだ。こんなお市は見たことがない……。＊＊＊【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」ほかこの日の放送は始めから慌ただしかった。オープ