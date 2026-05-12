【モスクワ共同】ジョージア（グルジア）正教会は11日、首都トビリシで拡大教会会議を開き、3月に死去した同正教会トップの総主教、イリヤ2世の後任にシオ総主教代理（57）を選出した。第142代総主教のシオ3世としての即位式が12日、トビリシ郊外の古都ムツヘタの大聖堂で行われる。タス通信などが報じた。シオ3世は、宗教活動が制限されたソ連時代から約50年にわたり総主教として教会の復興を進めたイリヤ2世の路線を継承する