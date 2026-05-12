主演・高橋一生が究極の二役に挑んでいる社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本日5月12日（火）、同ドラマの第5話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！TVerランキングにて、初回から4話連続となる全体1位を獲得し、見逃し配信再生数は累計816万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出、期間：4月14日〜5月10日）した本作。第5話では、野本英人の中に転生している根尾光誠（高橋一生