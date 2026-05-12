7月1日よりテレ東のドラマNEXT枠で放送がスタートするドラマ『君は夏のなか』のW主演を奥智哉と杢代和人（原因は自分にある。）が担当することが発表された。 参考：奥智哉、『べらぼう』徳川家基役で残した爪痕著しい“積み上げ”が光る役者に 本作は、古矢渚による同名漫画を原作とした、共通の趣味を持つ男子高校生の青春恋愛劇。脚本は、『40までにしたい10のこと』（テレ東系）で全編脚本を執筆した齊藤ようが