セリエA 25/26の第36節 ナポリとボローニャの試合が、5月12日03:45にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。 ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アリソン・サントス（MF）、ジオバネ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）、ルイス・ファーガソン（MF）らが先発