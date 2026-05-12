筑後で頑張るソフトバンク選手の、知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第45回は「野球観戦」。沢柳亮太郎とハモンドの右腕2人が今月1日、みずほペイペイドームで1軍戦を観戦した。球場に到着してまず向かったのは、コンコースの飲食店「エルボラーチョ」だ。チケットを出してくれた松本晴がプロデュースする「ポテチリビーフタコライス」の購入が目的。ハモンドはポテトと米の意外な組み合わせのおいしさに驚き、