“火の玉ストレート”で押す――。8日に支配下選手登録されたソフトバンクの156キロ右腕・藤原が11日、みずほペイペイドームで投手練習に参加。13日の西武戦でのプロ初先発が濃厚で本拠地のマウンドを確かめるように直球にカーブ、チェンジアップを交えつつ17球を投げた。「（みずほペイペイドームは）中3の夏以来です。練習試合で投げてめちゃ良かった記憶があります」。硬式の京築ボーイス在籍時に糸島ボーイズとの練習試合