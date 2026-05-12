中国メディアの快科技は11日、大手自動車メーカー10社の利益を合計しても車載電池大手の寧徳時代新能源科技（CATL）1社に及ばないとする記事を掲載した。記事によると、第1四半期（1〜3月）の大手自動車メーカー10社の親会社株主に帰属する純利益は計174億9700万元（約4024億3100万円）だったのに対し、CATLは207億3800万元（約4769億7400万円）だった。第1四半期のCATLの売上高は前年同期比52．45％増の1291億3100万元（約2兆9700