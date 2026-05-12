◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)巨人の戸郷翔征投手が、思い出の地“岐阜”で今季2度目の先発登板に臨みます。4日のヤクルト戦で待望の今季初登板を果たした戸郷投手は、5回100球を投じて、被安打6(うち1本塁打)、5失点の内容。「真っ直ぐでファウルを取れることはいいことでしたけど、終盤以降の失速があった。初回から飛ばしていったので、ペース配分はまた考えなきゃいけない」と改善点を口にしました。今季2度目の