ソフトバンクの12日の西武戦は松本晴が先発する。5日の同カードは4回1/3を4失点で降板したが「慎重になりすぎて、ゲームメークできずに終わってしまった。整理をして違う投球ができるようにバランスを取りながら投げたい」と切り替えた。本拠地のルーフオープンデーでの先発は初だが「確かリリーフのときに経験ある。あまり気にしていません」。冷静に3勝目を狙う。