ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝49）が台湾・台中で13日から行われる高校生の硬式野球大会「王貞治杯」で初めて「王貞治賞」を創設したことを明かした。歴史のある大会で、最も活躍した野手に新たな“王”の称号が贈られる。城島CBOはプレゼンターとして現地に出向き、新たに台湾の球児にも王イズムを注入する。NPBが、26年シーズンから「長嶋茂雄賞」を創設した。走攻守で顕著な活躍をして、