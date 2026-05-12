調整が遅れているソフトバンク・モイネロが14日の3軍戦（対四国IL愛媛、タマスタ筑後）で、今季初実戦のマウンドに立つ。倉野投手コーチが「木曜日に投げることは決まりました。現状の確認になる」と明かした。11日、笑顔を交えながら本拠地での投手練習でランメニューやキャッチボールを消化した左腕。8日はライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、79球を投げて最速151キロだった。当日は50〜60球程度を投げる。モイネロ