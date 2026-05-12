ＮＨＫマイルＣを制したロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻）は１１日、激闘から一夜明け、美浦トレセンで元気な姿を見せた。前日のレース後の午後８時半ごろに厩舎に戻ってきたそうで、小針助手は「（レース後は）ちょっと気が入っている感じでした。レース後はいつもこんな感じです」と説明。勝利の瞬間は「勝ったんだ。勝っちゃったんだ」と笑みを浮かべて振り返り、今後については未定だが「これからは追われる立場という