「有力馬次走報」(１１日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆オークス（２４日・東京）に出走する桜花賞９着のドリームコアが引き続きルメールの鞍上で臨むことが１１日、わかった。所属する社台グループオーナーズのホームページで発表した。