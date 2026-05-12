日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が“お得意さま”から今季初の2戦連発を狙う。チームは12日から敵地でロッテ3連戦に臨む。昨季の対ロッテ戦は対戦球団別最高となる打率・298。特にZOZOマリンでは球場別でトップの打率・343を記録。好相性の場所で完全復調を遂げる。「野球というのは勝つ日もあれば、負ける日もある。結果を追い求めすぎるとイライラしたり、感情的になってしまうこともあるので、落ち着いていけば