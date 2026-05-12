「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）新マイル女王はどの馬か−。最短距離にいるのは、昨年の２冠牝馬エンブロイダリーだ。前哨戦の阪神牝馬Ｓでは同世代のライバル、カムニャックを競り落として重賞４勝目をゲット。勢いそのままに、府中のマイルも先頭で駆け抜ける。一方、データ班は、その前走のリベンジを期すカムニャックを推奨した。▼傾向（過去１０年）０６年に春の古馬牝馬Ｇ１として新設。▼人気