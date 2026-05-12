シーズンの約4分の1を終え、阪神・佐藤輝明内野手（27）が打率・377、10本塁打、30打点でリーグ3冠に君臨している。22年村上宗隆（ヤクルト、現ホワイトソックス）以来、史上9人目の3冠王は誕生するのか。阪神の先輩でもある田淵幸一氏（79＝本紙評論家）、現役時代に3冠王2度の阪神・バースと対戦した槙原寛己氏（62＝同）はそろって太鼓判を押した。【強引に引っ張らない打撃】今季の佐藤輝は過去の姿とは雲泥の差がある。そ