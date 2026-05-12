男性グループ「THERAMPAGE」の吉野北人（29）と女優の鈴木愛理（32）が10月23日公開の映画「昨夜は殺れたかも」（監督松木創）でダブル主演する。藤石波矢氏と辻堂ゆめ氏による同名小説が原作。元ヤクザと敏腕社長という素性を互いに明かさないまま結婚し、幸せな生活を送っていた夫婦を演じる。双方が浮気をしていると勘違いしたことからまさかの殺し合いに発展していくラブサスペンスだ。2人は初共演。鈴木は吉野につい