千葉県習志野市が生成AIを活用し作った、炎上する市庁舎から「ナラシド♪」が逃げる動画の一場面（市公式ユーチューブから）「リチウムイオン電池による火災の怖さを示すため、市役所を燃やそう」。千葉県習志野市が生成AIを活用し、予算ゼロで啓発動画を作った。インパクトの強い映像で電池の正しい捨て方も紹介する。他自治体から「うちでも使いたい」と反響があり、評判は上々だ。動画ではリチウム電池が発火し、6階建ての