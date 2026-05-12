先発に再チャレンジしているソフトバンク・中村稔は今季2軍で6試合に登板して防御率2・37の成績を残している。移籍後に最も成長したのはスライダーの制球力。球が浮く傾向にあり、ここ数年は封印していたが、1月に倉野投手コーチから再び球種に加えることを勧められた。先発での登板機会が増えたことをきっかけに、1カ月半ほど前から本格的に練習を再開した。小笠原コーチの指導を仰ぎ、今ではスライダーに自信を持っている。