俳優で歌手の小林旭が、14日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。小林旭＝テレビ朝日提供芸歴70年を迎えた小林。1960年代、日活の黄金期には石原裕次郎さんと人気を二分し、俳優としてスタント無しで撮影するハードなアクションでファンを魅了した。さらに、歌手としても「昔の名前で出ています」「熱き心に」など数々のヒット曲を持ち、87歳の現在も活躍を続けている。小林が銀