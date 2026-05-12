飼い主さんの匂いがする服の上を陣取り、眠そうにあくびする二郎くん。飼い主冥利に尽きる瞬間に多くの視聴者が癒されたようです。 動画は記事執筆時点で再生回数10.7万回を突破。コメント欄には「うみゃ！って可愛すぎます」「可愛いが限界突破しすぎてる」といったコメントが寄せられました。 【動画：服の上を見たら、『くつろぐ愛猫』がいて…あまりにも『尊い瞬間』】 服の上が特等席 TikTokアカウント「二郎｜短