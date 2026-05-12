元野良だった猫さんがお家のお庭でのんびりと日向ぼっこ。そのあまりにも危機感がなさすぎる姿がSNSで話題に！投稿は記事執筆時点で610万回以上も再生され、「平和ですなぁ」「しあわせそうで何より！」「愛を感じる♡」といった声が寄せられました！ 【動画：笑顔のおじいちゃんとおばあちゃん→『視線の先』には…元野良猫の『まさかの様子』】 元野良猫の日向ぼっこ Instagramアカウント「ごましお/京都の宿猫 (@g