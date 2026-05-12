猫にまつわる助成金5選 1.飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の助成 最も多くの自治体で実施されているのが、飼い主のいない猫を対象とした不妊・去勢手術の助成です。これは猫の過剰繁殖を防ぎ、鳴き声や糞尿などの地域トラブルを減らすことを目的としたもの。 また病気や事故で命を落とす猫や行き場を失う猫を減らすという側面もあります。「社会全体の問題を減らすための制度」という位置づけで、個人の飼育支