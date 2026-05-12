髪色で遊びたいけれど、派手に見えるのは避けたい。そんな人におすすめしたいのが、髪全体へ繊細な筋を入れる極細ハイライト。自然な明るさを引き出しつつ、気になる白髪まで上品になじませてくれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の大人女性におすすめの極細ハイライトヘアをご紹介します。 まろやかブラウンのワンレンボブ まろやかなくすみブラウンをベースに、極細のベージ