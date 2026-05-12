無許可でタクシー営業をするいわゆる「白タク行為」をしたとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは愛知県豊橋市に住むベトナム国籍の会社員・チャン・スアン・バック容疑者(28)です。チャン容疑者は去年8月10日、ベトナム人1人を乗せて中部国際空港から静岡県掛川市まで無許可のタクシー営業をした疑いが持たれています。通常のタクシー料金より格安の7000円で送り