「お客様は何だ？」レジの前で動かず、こう凄んでくる男性客。「神様です」とでも言わせたいのだろう。関東圏で夫婦で30年以上コンビニを経営している山川さん（仮名・60代女性）はこれまで多くの迷惑客に遭遇してきた。ときには上手く切り返したこともあるそう。編集部は山川さんに取材し、カスタマーハラスメントの実態を聞いた。（文：篠原みつき）年齢確認とレジ袋の確認から始まった理不尽な説教冒頭のエピソードは7〜8年ほど