目標を達成した瞬間に「じゃあ次はこれね」と追加の課題をふっかけられたら、やる気をなくすものだ。投稿を寄せた東京都の60代男性（専門職／年収450万円）は、そんな「終わりのないノルマ」を課してくる上長への不満をぶちまける。男性の職場はチームで数字を追う組織だが、なぜか追及はいつも個人に向けられるという。「アホらしくなって報告がだんだん過少報告になった（笑）」男性の上長は、ノルマを達成すると即行で追加を命