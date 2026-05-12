上層部へのウケの良さだけで出世が決まる職場は、やはり人が離れていくものだろう。投稿を寄せた40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収800万円）は、かつて在籍していた会社について、こう打ち明ける。「入社当初は、『年齢や社歴より実力を見てくれる会社なんだろうな』と思っていた。でも、数年働くうちに、その期待は完全に崩れた」というのも、ある年に入社してきた新卒社員の存在が、この会社の実態を浮き彫り