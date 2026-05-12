実際には何の権限もないのに、「名ばかり管理職」として責任ばかり押し付けられたらたまらない。投稿を寄せた50代男性（サービス・販売・外食／年収450万円）は、過去に勤めていた会社でそんな経験があることを明かす。「ある施設の清掃責任者」として働いていた男性だったが、そこには謎のヒエラルキーが存在していた。（文：篠原みつき）「なぜか職場には清掃責任者の上に『清掃の責任者』がおりました。その人がいるために、い