スーパーやコンビニのレジで、当たり前にもらえると思っていたスプーン。しかし、時にはスムーズにもらえないことも……。投稿を寄せた三重県の50代男性（営業企画／年収500万円）は、ある大手スーパーの惣菜コーナーでタコライスを購入した際、レジを担当した女性店員とのやり取りに辟易したという。そのタコライスは「刻んだブロック状のトマトがたっぷり乗っていて、水分も多め」な状態。そこで男性が「カレーのときのようなス