いくら仕事とはいえ、自分の健康や未来を犠牲にしてまでしがみつく価値のある会社などない。前職でホームセンターの売場担当として働いていた20代前半の女性（サービス・販売・外食／年収250万円）は、職場に限界を感じて退職した経験を投稿してくれた。彼女が配属されたのは、圧倒的な人手不足に加え、「全国店舗の中で上位のクレーム率、客層の悪さが揃った店舗」だったという。（文：篠原みつき）「空調は壊れてますが、修理代