財布を失くして警察に届け出ても、中身まで無事に戻ってくる確率は決して高くはないだろう。しかし、世の中にはそんな常識を覆すほどの強運を持つ人がいるようだ。投稿を寄せた埼玉県の50代女性は、中学3年生の息子がやらかした「財布紛失騒動」を振り返る。息子は中学1年生の頃からこれまでに通算3回も財布を失くしており、1回目はファストフード店への置き忘れ、2回目はラウンドワンのロッカーへの放置だったという。しかも「亡