アメリカのAI研究者であり最先端のAI技術を解説するニュースレター「Interconnects」を運営するネイサン・ランバート氏が、中国の主要AIラボを複数訪問して得た知見をまとめています。ランバート氏は、中国のAI業界について「アメリカのような競争的な関係ではなく、ひとつの巨大なエコシステムのようだった」と述べており、中国AI企業の急速な成長を支える文化や組織構造、研究者の特徴について詳細に解説しています。Notes from