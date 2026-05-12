ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの吉野北人（２９）と女優の鈴木愛理（３２）が映画「昨夜は殺れたかも」（松木創監督、１０月２３日公開）にダブル主演することが１１日、分かった。作家の藤石波矢氏と辻堂ゆめ氏が夫視点、妻視点で書き分けたラブサスペンス小説を実写映画化。吉野は愛妻家のサラリーマンながら実は元ヤクザの藤堂光弘を、鈴木は専業主婦でありながら、実は帰国子女の敏腕社長・藤堂咲奈を演じる。運命的な出会いをし