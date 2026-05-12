巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。今回は走塁改革にスポットを当てる。２軍は４０試合で２２勝１７敗１分け、ファーム・リーグ中地区で首位・ＤｅＮＡに０・５差の２位。若手が盗塁を量産して超アグレッシブな走塁が磨かれている。走塁の意識改革はファームでも着実に進んでいる。巨人２軍は直近５試合で９盗塁とよく走った。開幕から４０試合。チーム盗塁数５４は中地