◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）マイル女王決定戦、第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１は１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。中心は前哨戦の阪神牝馬Ｓを制したエンブロイダリーと、２着で同馬の父アドマイヤマーズを管理した友道康夫調教師（６２）＝栗東＝のカムニャック。４歳両馬の一騎打ちムードが漂う。堂々たるレースぶりで最速を知らしめた。エンブ