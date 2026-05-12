BSテレ東は12日午後7時から『自給自足ファミリー2026春【秘境で発見！仰天生活…大自然と生きる家族物語】』を放送。新築マイホームを売り…憧れの古民家へ暮らしを実現した家族が登場する。【番組カット】採れたての山菜に鮎の塩焼き…自給自足暮らしの食事人里離れた秘境で「自給自足」生活を送る家族たちに密着取材。自分たちの食べるものは自分たちで作り、獲り、保存…家族で団結して充実させる幸せ＆驚きの生活とは。今