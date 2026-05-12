主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）のきょう放送された第4話で、政界から姿を消した元市長・雲井蛍役としてシシド・カフカが登場した。同作への出演は予告されつつも、詳細が明かされていなかった配役が明らかになった。【場面カット】無名の新人…街頭演説する”雲井蛍”シシド・カフカ本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべて