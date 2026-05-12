奥智哉（17）、杢代和人（21）が、7月期のテレビ東京系連続ドラマ「君は夏のなか」（7月1日スタート、水曜深夜0時半）にダブル主演し、男子高校生2人の青春恋愛劇に挑戦することが12日、分かった。古矢渚氏の人気BLマンガをドラマ化。奥は、映画が好きで、人より少しだけ不器用でまっすぐな性格の高校2年生戸田渉役、杢代は、同じく映画が好きで、誰もが振り返る学年イチの人気者、佐伯千晴役をそれぞれ演じる。共通の趣味を持つ男