THE RAMPAGE吉野北人（29）と鈴木愛理（32）が、映画「昨夜は殺れたかも」（松木創監督、10月23日公開）で初共演＆ダブル主演することが分かった。吉野が愛妻家のサラリーマンながら実は元ヤクザの藤堂光弘、鈴木が夫をこよなく愛する専業主婦ながら、若くして起業した帰国子女の敏腕社長・藤堂咲奈を演じる。互いに素性を明かさないまま夫婦生活を送っていた中、それぞれが浮気をしていると勘違いし、まさかの殺し合いに発展して