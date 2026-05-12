フジテレビ発、湾岸エリアの新たな夏イベント『めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜』が、東京・湾岸エリアの豊洲PITで8月3日から9日まで、東京ガーデンシアターで8月13日、14日と、9日間にわたって開催される。『めざましテレビ』と同局の人気番組がコラボレーション。このほど出演アーティスト第1弾、新たな参加番組が発表された。【画像】ILLIT、NCT WISH…超豪華『めざましライブ』出演アーティスト新