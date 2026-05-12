THE RAMPAGEの吉野北人と、歌手・俳優として活躍する鈴木愛理が、初共演でダブル主演を務める映画『昨夜は殺れたかも』が、10月23日に公開されることが決定した。原作は、藤石波矢と辻堂ゆめによる同名小説（講談社タイガ）。幸せな新婚夫婦が“お互いの浮気”を疑ったことから、まさかの殺し合いへと発展していく異色のラブサスペンスだ。【動画】愛し合う夫婦の殺し愛、開戦を告げる特報映像原作は、「今からあなたを脅迫し