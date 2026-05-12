大阪市にある飲食店が小学校入学前の子ども＝未就学児の入店を「お断り」にしたことをめぐり、SNSを中心に議論が巻き起こった。飲食店はなぜ「お断り」を決めたのか、また、店側が客を選ぶ「○○お断り」の動きが広がる中、その“線引き”はどこまで許されるのかを探った。「未就学児お断り」のきっかけ安宅キャスター：「イット！」は「未就学児お断り」で反響を呼んだ、出汁巻き卵が人気の飲食店を取材しました。店によりますと