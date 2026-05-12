THE RAMPAGE吉野北人（29）と鈴木愛理（32）が映画「昨夜は殺れたかも」（松木創監督、10月23日公開）で初共演＆ダブル主演することが分かった。吉野が愛妻家のサラリーマンながら実は元ヤクザの夫、鈴木が専業主婦ながら起業した敏腕社長を演じる。互いに素性を明かさないまま、浮気をしていると勘違いし殺し合いに発展する物語。吉野が「すぐに打ち解け明るく現場を引っ張る姿からたくさん学ばせていただきました」と言えば、鈴