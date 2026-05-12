メジャーでの1年目を謳歌している村上。彼の打席内での動作にも変化が見られているという(C)Getty Images日本野球を知る“元NPB助っ人”の目にも、連日のようにホームランを量産する村上宗隆（ホワイトソックス）の活躍は「異常」だ。【動画】片手で持っていった…村上の圧巻アーチシーンをチェック26歳の和製大砲は、メジャーの大舞台で大暴れを続けている。現地時間5月10日のマリナーズ戦終了時点で40試合に出場している村上