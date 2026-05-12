巨人の泉口友汰内野手（２６）は８日から１０日の中日３連戦（バンテリンＤ）で９打数無安打。１０日はスタメンを外れたものの、練習では、好調だった４月と変わらず快音を連発している。野手担当の内田拓希記者が「見た」で今後の復調に迫った。その目はむしろ、闘争心を増してるように映った。今季初のベンチスタートとなった１０日の中日戦は２点リードの９回無死満塁から代打で二ゴロ。球場から出てきた泉口は視線を落とさ