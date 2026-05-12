アストロズの殿堂入りしている元アナウンサーのレネ・カーディナス氏が１０日（日本時間１１日）にヒューストンの自宅で死去したと、アストロズが伝えた。９６歳だった。米大リーグ公式サイトによると、ニカラグア出身のカーディナス氏は１９５８年、ドジャースのラジオ放送ブースに加わった。その後、ヒューストンに移り、新設球団のコルト４５Ｓ（後のアストロズ）に加わり、同球団初のスペイン語放送担当者となった。野球で