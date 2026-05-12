「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが11日、自身のインスタグラムを更新。甲子園球場で野球を観戦した様子を投稿した。脚線美が際立つ黒いミニスカートに、プロ野球阪神タイガースの白い縦じまユニホームと黒のキャップを着用したショットを公開。「最近話題のAI野球中継！？球場に美女たちが次々と抜かれている中、しがないOLは1ミリも映りまへんで！w」とつづり、黄色いジェット風船を手にして生観戦す