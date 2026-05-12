【ニューヨーク＝木瀬武】１１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比９５・３１ドル高の４万９７０４・４７ドルだった。値上がりは２営業日連続。トランプ米大統領の訪中に同行すると報じられたクレジットカード大手ビザや金融大手ゴールドマン・サックス、航空機大手ボーイングなどが買われた。一方で、米国とイランの戦闘終結に向けた協議の不透明感から原油先物価格が上昇し、相場の重荷とな